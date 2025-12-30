ECONOMIE
Asscher en Heerts beginnen zoektocht naar nieuw FNV-bestuur

Economie
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 17:12
UTRECHT (ANP) - Lodewijk Asscher en Ton Heerts hebben dinsdag de zoektocht in gang gezet naar een nieuw bestuur voor vakbond FNV. "We zoeken mensen die samen met de leden de vakbond weer stevig aan tafel brengen, aan de cao-tafel, op de werkvloer en in politiek Den Haag", zegt Asscher, een van de twee tijdelijke toezichthouders bij de vakbond.
De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam gaf de twee prominenten eerder op de dag toestemming om eenmalig de statuten van de grootste vakbond van Nederland aan te passen. Dat was volgens Asscher en Heerts een belangrijke voorwaarde voor het oplossen van de bestuurscrisis bij FNV.
"Het is goed nieuws dat de impasse is doorbroken", zegt Asscher over de uitspraak van de rechters. Samen met Heerts stelde de oud-minister van Sociale Zaken eerder al ingrijpende wijzigingen in de bestuursstructuur van FNV voor. Het ledenparlement van de bond stemde echter tegen. Door het besluit van de ondernemingskamer kunnen Asscher en Heerts nu toch verder.
