Eurostar start dienstregeling weer op na heropening Kanaaltunnel

LONDEN (ANP) - Eurostar start de dienstregeling van de treinen van en naar Londen weer op, meldt het bedrijf. Eerder dinsdag schrapte Eurostar alle treinritten van en naar Londen tot nader order vanwege problemen met de bovenleiding in de Kanaaltunnel. Inmiddels is de tunnel weer deels open.

Volgens een woordvoerster komt dinsdagavond slechts een trein aan op Amsterdam Centraal vanuit Londen. Ze weet nog niet hoe laat die arriveert. Andersom gaan er dinsdag geen treinen van Amsterdam naar Londen meer.