Brekelmans: Oekraïne moet uitzicht houden op toetreding EU, NAVO

DEN HAAG (ANP) - Oekraïne moet uitzicht houden op lidmaatschap van zowel de NAVO als de Europese Unie. Dat heeft defensieminister Ruben Brekelmans gezegd in een toespraak in Amsterdam, waar herdacht werd dat het maandag drie jaar geleden is dat Rusland het kleinere buurland binnenviel.

"We moeten Oekraïne het perspectief op die betere toekomst niet afnemen", zei Brekelmans. De Russische president Vladimir Poetin wil juist koste wat kost voorkomen dat Oekraïne toetreedt tot de NAVO, en lijkt daarbij inmiddels de nieuwe Amerikaanse regering aan zijn zijde te hebben.

Brekelmans haalde uit naar de manier waarop de Amerikanen met Rusland onderhandelen over de toekomst van Oekraïne. "Sommige mensen denken dat je sterk bent als je met een dictator praat", zei hij. "Maar je bent pas sterk als je opstaat tegen een dictator, zoals Oekraïne al drie jaar doet."