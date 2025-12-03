Autofabrikanten winnen op Wall Street, Apple levert juist in

NEW YORK (ANP) - Amerikaanse autobouwers wonnen woensdag aan beurswaarde op Wall Street. De regering-Trump is met een plan gekomen om de brandstofverbruiknormen die voormalig president Joe Biden vorig jaar had vastgesteld, drastisch te verlagen. Dit is de nieuwste poging in Washington om het voor autofabrikanten gemakkelijker te maken benzineauto's te verkopen.

General Motors en Ford sloten tot meer dan 1 procent hoger op de beurs in New York. Daarmee presteerden hun aandelen iets beter dan de belangrijkste beursgraadmeters. Die gingen met kleinere plussen de handel uit.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 47.882,90 punten. De S&P 500, de index van 500 grote beursgenoteerde ondernemingen, won 0,3 procent tot 6849,72. Techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij op 23.454,09 punten.

De aandacht van beleggers ging verder uit naar cijfers over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Amerikaanse bedrijven schrapten in november het hoogste aantal banen sinds begin 2023. Dit verstevigde de verwachting onder beleggers dat de Amerikaanse centrale bank volgende week de rente opnieuw zal verlagen.

Apple leverde aan beurswaarde in nadat de iPhonemaker zijn belangrijke designbestuurder verloor aan socialemediaconcern Meta Platforms. Het gaat om Alan Dye, die sinds 2015 het hoofd was van Apple's team voor het ontwerp van de gebruikersinterface. Het aandeel Apple daalde bijna 1 procent.

De grote techbedrijven deden het over de gehele linie wat minder. Ook Meta hoorde bijvoorbeeld tot de verliezers, met een min van ruim 1 procent. Beleggers lijken nog steeds twijfels te hebben over de vraag of de vele miljarden die techbedrijven aan kunstmatige intelligentie spenderen, zullen renderen.

Microsoft was ook een duidelijke verliezer met een min van 2,5 procent. Dat gebeurde na een bericht van nieuwssite The Information dat de softwaremaker zijn verwachtingen rond bepaalde AI-tools heeft verlaagd. Later kwam Microsoft zelf wel met de mededeling dat The Information ten onrechte bepaalde zaken met elkaar zou combineren. "De totale verkoopquota voor AI-producten zijn niet verlaagd", aldus het bedrijf.

Boeing ging verder dik 1 procent lager de handel uit nadat de FTC voorwaarden aankondigde voor de overname van branchegenoot Spirit AeroSystems door de vliegtuigbouwer. De toezichthouder stelde dat Boeing bepaalde activiteiten van Spirit AeroSystems moet afstoten om mededingingsbezwaren rond de deal op te lossen.