Trump zwakt brandstofverbruiksnormen auto's in VS flink af

WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering-Trump is met een plan gekomen om de brandstofverbruiknormen voor auto's, die toenmalig president Joe Biden vorig jaar vaststelde, drastisch te verlagen. Fabrikanten mogen daardoor auto's maken die minder zuinig zijn.

Het plan is de nieuwste poging in Washington om het voor autofabrikanten gemakkelijker te maken om benzineauto's te verkopen. Het voornemen komt erop neer dat de verbruikseisen voor modeljaren 2022 tot 2031 aanzienlijk worden versoepeld. De vorige regering probeerde nog om auto's elk jaar zuiniger te maken.

Volgens de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) betekenen de bijstellingen ook dat de gemiddelde verkoopprijs van voertuigen met ongeveer 900 dollar omlaag gaat. Het brandstofverbruik gaat waarschijnlijk juist flink omhoog.

Vanuit de sector wordt positief gereageerd. Ford-topman Jim Farley heeft president Donald Trump in een verklaring geprezen voor "het afstemmen van brandstofverbruiknormen op de marktrealiteit".