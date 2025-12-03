ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump zwakt brandstofverbruiksnormen auto's in VS flink af

Economie
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 22:54
anp031225225 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering-Trump is met een plan gekomen om de brandstofverbruiknormen voor auto's, die toenmalig president Joe Biden vorig jaar vaststelde, drastisch te verlagen. Fabrikanten mogen daardoor auto's maken die minder zuinig zijn.
Het plan is de nieuwste poging in Washington om het voor autofabrikanten gemakkelijker te maken om benzineauto's te verkopen. Het voornemen komt erop neer dat de verbruikseisen voor modeljaren 2022 tot 2031 aanzienlijk worden versoepeld. De vorige regering probeerde nog om auto's elk jaar zuiniger te maken.
Volgens de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) betekenen de bijstellingen ook dat de gemiddelde verkoopprijs van voertuigen met ongeveer 900 dollar omlaag gaat. Het brandstofverbruik gaat waarschijnlijk juist flink omhoog.
Vanuit de sector wordt positief gereageerd. Ford-topman Jim Farley heeft president Donald Trump in een verklaring geprezen voor "het afstemmen van brandstofverbruiknormen op de marktrealiteit".
loading

POPULAIR NIEUWS

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

images

De waarheid achter de ‘bird test’: werkt het echt?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

65761548_m

Dit is wat frisdrank doet met je afweersysteem

Loading