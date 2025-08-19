ECONOMIE
Auto's Duitse politici meer vervuilend dan voertuigen van burgers

Economie
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 13:23
BERLIJN (ANP/DPA) - De dienstauto's van Duitse politici stoten aanzienlijk meer schadelijke stoffen uit dan de gemiddelde auto van burgers in het land, meldt de Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) op basis van eigen onderzoek.
Volgens de studie rijden slechts 87 van de 238 belangrijkste politici in een elektrische auto. "Ondanks de voortschrijdende klimaatcrisis zijn er, ook na de regeringswisseling, geen tekenen dat het kabinet consequent overstapt op zuinige dienstauto's", stelt de organisatie. Het onderzoek toont wel aan dat het aandeel volledig elektrische auto's bij de landelijke overheid licht is gestegen, van 50 naar 57 procent, vergeleken met vorig jaar.
De cijfers kennen enkele kanttekeningen. Zo gaat de ranglijst ervan uit dat plug-inhybrides uitsluitend in verbrandingsmodus worden gebruikt. Eerdere onderzoeken wijzen erop dat dit ook vaak het geval is. Het specifieke rijgedrag van de Duitse politici en hun chauffeurs is niet onderzocht in de recentste studie.
