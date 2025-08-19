Dodental moessonregens Pakistan blijft oplopen

ISLAMABAD (ANP/AFP/RTR) - Het dodental door moessonregens in Pakistan blijft stijgen. Sinds donderdagavond zijn bijna vierhonderd mensen omgekomen. Het zoeken naar slachtoffers gaat door.

De noordwestelijke provincie Khyber-Pakhtunkhwa is het zwaarst getroffen. Daar zijn volgens de autoriteiten 356 doden geregistreerd. Vorige week ontstonden op meerdere plekken plotselinge overstromingen waarbij huizen, gebouwen en auto's werden weggespoeld. Daarna zijn duizenden reddingswerkers ingezet.

De rampendienst zegt dat sinds 26 juni 706 mensen zijn overleden. Een topfunctionaris van de dienst zei afgelopen weekend dat het huidige moessonseizoen, dat nog tot halverwege september duurt, heftiger is dan dat van vorig jaar. "De intensiteit is ongeveer 50 tot 60 procent hoger", zei hij. "We verwachten nog twee tot drie moessonperiodes tot de eerste weken van september."