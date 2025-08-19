ECONOMIE
ChristenUnie zet zittende Kamerleden bovenaan kandidatenlijst

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 13:18
DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie zet drie zittende Kamerleden bovenaan de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Na lijsttrekker Mirjam Bikker volgen Pieter Grinwis en Don Ceder, die momenteel de drie zetels in het parlement bezetten.
Daaronder staan Alwin te Rietberg, wethouder in Hardenberg en Joëlle Gooijer-Medema, die eenzelfde functie bekleedt in Delft. De partij kiest voor dezelfde top 5 als bij de verkiezingen in 2023. Oud-staatssecretaris Maarten van Ooijen staat op plek twaalf.
De partij varieert in namen onderin de lijst per regio. Zo staat in de kieskring Fryslân wethouder Lysbeth Vellinga uit Dokkum op plek 44. In Zeeland is die plek voor Gerard Verkuil. Hij is momenteel directeur van een basisschool in Goes en fractievoorzitter in de gemeenteraad.
De leden van de ChristenUnie stellen de lijst definitief vast op het verkiezingscongres op 6 september.
