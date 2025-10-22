Ijskoude sfeer achter de schermen van Vandaag Inside: "We praten helemaal niet meer"

René van der Gijp onthult in zijn podcast: de gezelligheid tussen de VI-heren is volledig verdwenen

Een jaar geleden liep Johan Derksen boos weg uit de studio van Vandaag Inside. Het leek weer goed te komen, maar niets is minder waar. Volgens René van der Gijp hangt er achter de schermen van het populaire praatprogramma een ijskoude sfeer. "We praten nu helemaal niet meer met elkaar," onthult hij in zijn podcast.​

Van gezelligheid naar kilte

Het contrast met vroeger kon niet groter zijn. René van der Gijp kijkt met weemoed terug naar de tijd dat het anders was.​

"Weet je hoe gezellig het was toen wij aan die tafel zaten?" vertelt hij tegen voetbalanalist Wim Kieft. "Toen kwam je binnen en hadden we het over het weekend. Dan gingen we lopend pratend aan die tafel zitten, dat was gezellig."

Maar die tijden zijn voorbij. "Het is nu iets geworden dat ik denk: het is niet nodig."

Ieder in zijn eigen kleedkamer

"Johan zit in zijn kleedkamer, Wilfred ook…" beschrijft René de situatie. "We praten nu helemaal niet meer met elkaar. We praten nu niet meer met elkaar buiten die tafel om."

De drie mannen komen alleen nog samen voor de camera's. Zodra de uitzending begint, wordt er een act opgevoerd. Voor de kijker lijkt alles normaal, maar achter de schermen is er geen enkele chemie meer.

"Je merkt het niet"

Het meest opmerkelijke? De kijker heeft geen idee van wat er speelt. Zeker de verkieizzngsspecials worden uitstekend bekeken en zijn - behalve vermakelijk - ook interssant en invloedrijk​

"Nee, je merkt het niet," erkent René wanneer Kieft vraagt of de spanning zichtbaar is op tv. Maar hij voegt eraan toe: "Maar het is niet nodig."

Die laatste opmerking suggereert dat René het moeilijk vindt om deze situatie vol te houden. Het doen alsof voor de camera, terwijl de verhoudingen achter de schermen zo slecht zijn, weegt kennelijk zwaar.

De aanleiding: Johan's vertrek vorig jaar

Een jaar geleden escaleerde de situatie al een keer. Johan Derksen liep live uit de studio nadat hij genoeg had van Wilfred Genee.

De VI-snor ergerde zich aan twee dingen:

Wilfred's constante zelfpromotie van zijn eigen liedje

Het eeuwige geplaag over Johan's fameuze lijstje met onderwerpen dat hij voor elke uitzending inlevert

Toen leek het bij te trekken, maar blijkbaar was dat slechts tijdelijk.

"Er is tijdens de live-uitzending sprake van een act: de mannen gaan op tv amicaal met elkaar om, maar dat is alleen maar voor de bühne." Vandaag Inside was altijd het programma waar eerlijkheid en authenticiteit centraal stonden. De mannen waren niet bang om hun mening te geven en hielden niet van kunstmatigheid in de media.

Nu blijkt dat ze zelf een façade ophouden - iets waar ze anderen regelmatig op hebben bekritiseerd.