EU wil desinfecterende handgels verbieden, maar stuit op verzet: “De alternatieven zijn nog giftiger”

gezondheid
door Peter Janssen
donderdag, 23 oktober 2025 om 10:38
Velen kochten in coronatijd hun eerste flesjes desinfecterende handgel, maar de liefhebbers van het sterk geurende goedje moeten mogelijk op zoek naar een alternatief. EU-functionarissen maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van het hoofdingrediënt ethanol en hebben een voorstel ingediend om producten met die stof uit de schappen te halen.
Ethanol – beter bekend als alcohol – is de werkzame stof in vrijwel alle handgels en doodt bacteriën en virussen op de huid. Het zit ook in schoonmaak- en wasmiddelen, waar het dienstdoet als oplosmiddel of ontvetter.
Gezondheidsrisico's
Bij normaal gebruik zijn die producten veilig, maar langdurige blootstelling aan ethanol zou schadelijk kunnen zijn. Volgens de EU kan het leiden tot verminderde vruchtbaarheid, afwijkingen bij het nageslacht en zelfs tot levercirrose of borst- en darmkanker. Daarom wordt het gebruik van producten met ethanol ook afgeraden voor zwangere vrouwen.
Ethanol staat al decennialang op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maar nu overweegt de EU dus om het gebruik in desinfecterende producten sterk in te dammen.
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) bespreekt eind november of ethanol officieel als schadelijk moet worden geclassificeerd. Als dat gebeurt, is de volgende stap een verbod of beperking van commerciële verkoop.
“Enorme impact op ziekenhuizen”
Het voorstel stuit op hevig verzet. Deskundigen vrezen dat een verbod rampzalige gevolgen zou hebben voor de gezondheidszorg. “Zorggerelateerde infecties doden wereldwijd jaarlijks meer mensen dan malaria, tuberculose en aids samen”, waarschuwt Alexandra Peters van de Universiteit van Genève.
Volgens haar voorkomt handhygiëne met handalcohol jaarlijks zo’n 16 miljoen infecties. “De alternatieven, zoals isopropanol, zijn nog giftiger.”
Brancheorganisaties noemen het voorstel “ondoordacht” en wijzen erop dat er weinig bewijs is voor de schadelijke effecten van ethanol.
Bron: Metro

