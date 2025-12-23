Autoverkoop EU voor vijfde maand op rij gestegen

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in november voor de vijfde maand op rij gestegen. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA steeg de verkoop met 2,1 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 887.491 nieuwe auto's.

Daarmee lag de groei wel lager dan in de voorgaande maanden. Over de eerste elf maanden van het jaar ging de EU-verkoop met 1,4 procent omhoog tot bijna 9,9 miljoen auto's. ACEA zegt dat ondanks het positieve momentum bij de autoverkoop de volumes nog wel lager liggen dan voor de coronapandemie.

In de eerste elf maanden waren volledig elektrische auto's goed voor een marktaandeel van 16,9 procent. Hybrides hadden 34,6 procent en plug-inhybrides hadden ruim 9 procent van de markt. Het gezamenlijke aandeel van benzineauto's en diesels bedroeg iets meer dan 36 procent. Dat was nog bijna 46 procent een jaar eerder.