Onlinesupermarkt Crisp voorziet eerste maand met zwarte cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Onlinesupermarkt Crisp verwacht deze maand voor het eerst winst te maken, wanneer wordt gecorrigeerd voor onder meer belastingen. Volgens de in 2018 opgezette boodschappenapp is die mijlpaal het resultaat van structurele verbeteringen in voorafgaande jaren.

"Eén zwaluw maakt natuurlijk nog geen zomer, maar deze maand laat zien dat het kan", zegt medeoprichter en directeur Tom Peeters. Via de app kunnen mensen in Nederland en België kiezen uit veelal lokale en seizoensgebonden producten, afkomstig van zo'n negenhonderd kleinschalige boeren, makers, telers en kwekers. "Het is geen gemakkelijke markt, maar we hebben een trouwe en groeiende community", aldus Peeters.

In de jaarcijfers over 2024 was nog sprake van een nettoverlies, mede door relatief hoge energiekosten en het oplopen van de lonen. Maar dit jaar is het Crisp gelukt de kosten terug te brengen en de marges op producten te verbeteren. Gedurende 2025 bracht de onderneming haar operationele verliezen zo naar nul.