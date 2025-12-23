Uitzending 60 Minutes na omstreden intrekking toch online te zien

WASHINGTON (ANP) - Een fragment uit het Amerikaanse nieuwsprogramma 60 Minutes dat afgelopen weekend op het laatste moment niet werd uitgezonden, is toch online te zien, schrijft CNN. Het item gaat over de gevangenis in El Salvador waar de regering van president Donald Trump Venezolaanse migranten naartoe heeft gestuurd.

Het besluit om de video niet uit te zenden zorgde voor veel onrust bij CBS News, de zender van 60 Minutes. De correspondent die de video maakte, Sharyn Alfonsi, noemde de intrekking "een politieke beslissing" en een vorm van censuur.

Maar het fragment van 13 minuten verscheen later toch op een Canadees streamingplatform. Canadezen deelden de video snel op sociale media, waar die zich verspreidde.

Het item heet Inside CECOT, naar de gevangenis in El Salvador die werd onderzocht. Alfonsi sprak met Venezolanen die daar hebben vastgezeten over de mishandelingen die er plaatsvonden. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat gevangenen daar zeer wreed worden behandeld.