Gewapende overval op geldtransportauto in Rotterdam-Kralingen

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 17:03
ROTTERDAM (ANP) - Een geldtransportauto is woensdagmiddag in Rotterdam-Kralingen overvallen. De dader gebruikte daarbij een vuurwapen of in ieder geval een voorwerp dat erop leek, laat een woordvoerder van de politie weten. Bij de overval is er daadwerkelijk buitgemaakt, maar het is nog onduidelijk hoeveel.
De overval vond rond 15.15 uur plaats aan de Lusthofstraat, waarbij de dader het voertuig in is geweest. De geldtransportauto stond daar vermoedelijk stil. Een woordvoerder van de politie heeft geen signalen dat het voertuig van de weg is gedrukt.
De politie meldt dat de verdachte een gele boodschappentas bij zich had en op de vlucht is geslagen. Met meerdere eenheden en de politiehelikopter wordt naar de dader gezocht. De zoektocht richt zich nog vooral op de omgeving, laat de politiewoordvoerder weten.
De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

De idiootste 48 uur van Trump

Slim besparen in dure tijden: zo houd je deze maand €150 over

Omega‐3‐hype loopt leeg: heeft de visoliepil zijn beste tijd gehad?

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

De wetenschap achter 'dark showering'

