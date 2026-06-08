AWVN wil meer aandacht voor productiviteit in cao's

AMERSFOORT (ANP) - Werkgeversorganisatie AWVN vindt dat er bij cao-onderhandelingen meer aandacht moet zijn voor groei van productiviteit. Dat stelt directeur Lisette van Breugel. Volgens haar staat het Nederlandse verdienmodel onder druk en is productiviteitsgroei nodig voor economische groei.

Bij het verhogen van de productiviteit op de werkvloer wordt er volgens Van Breugel te vaak enkel gedacht aan digitalisering of optimalisatie. "Maar het is ook aan HR. HR-beleid kan productiviteitsgroei versnellen of juist ondermijnen. Denk aan arbeidstijden, opleiden, slimme roosters. Veel daarvan raakt aan arbeidsvoorwaarden en kan dus besproken worden in het arbeidsvoorwaardenoverleg", aldus Van Breugel.

"Economische groei kwam de afgelopen decennia voor een belangrijk deel uit groei van de beroepsbevolking. Dat is afgelopen. Vrijwel iedereen die kan werken werkt al en door de vergrijzing treden er meer mensen uit dan er toetreden. Het antwoord is vergroting van de arbeidsproductiviteit", stelt de directeur van AWVN.