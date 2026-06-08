ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AWVN wil meer aandacht voor productiviteit in cao's

Economie
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 10:39
anp080626088 1
AMERSFOORT (ANP) - Werkgeversorganisatie AWVN vindt dat er bij cao-onderhandelingen meer aandacht moet zijn voor groei van productiviteit. Dat stelt directeur Lisette van Breugel. Volgens haar staat het Nederlandse verdienmodel onder druk en is productiviteitsgroei nodig voor economische groei.
Bij het verhogen van de productiviteit op de werkvloer wordt er volgens Van Breugel te vaak enkel gedacht aan digitalisering of optimalisatie. "Maar het is ook aan HR. HR-beleid kan productiviteitsgroei versnellen of juist ondermijnen. Denk aan arbeidstijden, opleiden, slimme roosters. Veel daarvan raakt aan arbeidsvoorwaarden en kan dus besproken worden in het arbeidsvoorwaardenoverleg", aldus Van Breugel.
"Economische groei kwam de afgelopen decennia voor een belangrijk deel uit groei van de beroepsbevolking. Dat is afgelopen. Vrijwel iedereen die kan werken werkt al en door de vergrijzing treden er meer mensen uit dan er toetreden. Het antwoord is vergroting van de arbeidsproductiviteit", stelt de directeur van AWVN.
loading

POPULAIR NIEUWS

101330824_m

Gestoken door een onbekend beestje? Eerst kijken, dan pas krabben

Scherm­afbeelding 2026-06-07 om 06.50.20

Veelvliegers delen de 34 beste reisrugzakken voor zorgeloze vakanties (vanaf 19 dollar)

Scherm­afbeelding 2026-06-07 om 09.12.50

Paul de Leeuw moet stoppen met Sint: de NPO vindt het te leuk

shutterstock_2611151287

Het begon in de groep 6. Nu is Luisa verslaafd aan porno.

44639542 m

Hoge hakken helpen om mannen te vangen

152901719_m

"Wat de meeste stellen verkeerd doen"

Loading