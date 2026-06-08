Topman Frans Everts van Shell Nederland gaat TenneT leiden

ARNHEM (ANP) - President-directeur Frans Everts van Shell Nederland wordt de nieuwe topman van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Hij wordt op 1 november de opvolger van Manon van Beek bij TenneT voor een periode van vier jaar.

Vorige week werd bekend dat Everts per 1 september aftreedt bij Shell Nederland. Hij geeft sinds 1 april 2023 leiding aan Shell Nederland en neemt na een dienstverband van 37 jaar afscheid van het bedrijf.

Everts is voorgedragen door de raad van commissarissen van TenneT. Het ministerie van Financiën heeft als aandeelhouder deze voordracht goedgekeurd.

Vereerd

"Wij zijn ervan overtuigd dat Frans Everts, met zijn ruime ervaring in de energiesector en bewezen vermogen om grote organisaties te leiden in complexe en snel veranderende omgevingen, de juiste persoon is om TenneT in de volgende fase te leiden", zegt voorzitter Anja Mutsaers van de raad van commissarissen van TenneT in een verklaring.

"TenneT staat voor de uitdaging om niet alleen de infrastructuur snel uit te breiden om netcongestie zo snel mogelijk op te lossen, maar ook beter gebruik te maken van het net, terwijl het systeem veilig, betaalbaar en betrouwbaar blijft", zegt Van Beek. "Frans is een ervaren en verbindende leider met diepgaande sectorkennis. Ik draag het stokje dan ook met vertrouwen aan hem over en wens hem veel succes bij het vasthouden van koers in deze belangrijke maatschappelijke opgave van TenneT."

Everts zegt vereerd te zijn met de benoeming. "TenneT speelt een cruciale rol in de energietransitie in Nederland en Duitsland. Ik kijk ernaar uit om samen met collega's en stakeholders te werken aan een toekomstbestendig en betaalbaar energiesysteem." Hij wordt bij Shell Nederland opgevolgd door Thomas de Boer.