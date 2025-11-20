Aziatische chipbedrijven flink hoger na resultaten Nvidia

TOKIO (ANP) - De Aziatische chipbedrijven gingen donderdag flink omhoog. Beleggers trokken zich op aan de beter dan verwachte resultaten van Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld. Nvidia boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen hoger uit dan voorzien.

De cijfers van Nvidia gelden als barometer van de bredere AI-sector, omdat ze aangeven hoeveel geld techbedrijven als Microsoft, Meta, Amazon en Google steken in chips voor datacenters. Volgens Nvidia-topman Jensen Huang is de vraag naar de nieuwste generatie Blackwell-chips "erg hard" gestegen.

De laatste tijd waren beleggers bezorgd over de hooggespannen verwachtingen rond AI en de hoge waarderingen van tech- en chipbedrijven, onder aanvoering van Nvidia. Ook waren er twijfels of de torenhoge investeringen in AI zich zullen terugbetalen. De sterke resultaten van Nvidia lijken die zorgen weg te nemen.

Nederlandse chipbedrijven

In Tokio stegen Japanse chipbedrijven als Tokyo Electron, Renesas Electronics en Advantest tot 8,5 procent. Techinvesteerder SoftBank klom 2 procent. De Japanse beursgraadmeter Nikkei won daardoor 2,7 procent. Ook de Zuid-Koreaanse chipconcerns Samsung en SK Hynix gingen omhoog en klommen tot 5 procent. De beurs in Seoul steeg ruim 2 procent. In Taiwan wonnen de Nvidia-leveranciers TSMC en Foxconn tot 4 procent.

Ook de Nederlandse chipbedrijven ASMI, ASML en Besi lijken donderdag hoger te gaan openen op de Amsterdamse beurs. Het aandeel Nvidia koerst af op een openingswinst van ongeveer 5 procent in New York.