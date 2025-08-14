Baas Deutsche Bahn ontslagen om 'dramatische' situatie op spoor

BERLIJN (ANP/DPA/AFP) - De Duitse regering heeft de topman van Deutsche Bahn ontslagen. Met die ingreep hoopt Berlijn het kwakkelende spoorbedrijf te hervormen na jarenlange kritiek op de verslechterende dienstverlening.

Het Duitse spoor, ooit bewonderd om zijn punctualiteit, is de afgelopen jaren fors achteruitgegaan door wat critici chronische onderinvestering noemen. Reizigers klagen nu vaak over lange vertragingen en geannuleerde treinen in Europa's grootste economie. Vorig jaar was bijna 40 procent van de langeafstandsdiensten te laat.

Richard Lutz, die in 2017 de leiding kreeg bij het staatsbedrijf, zal zijn taken twee jaar voor het einde van zijn contract neerleggen, bevestigde de regering. Wel blijft de 61-jarige aan tot er een opvolger is gevonden.

"De situatie bij de spoorwegen is dramatisch, alleen al als je kijkt naar de klanttevredenheid, stiptheidscijfers of winstgevendheid", zei transportminister Patrick Schnieder op een persconferentie om Lutz' vertrek aan te kondigen.