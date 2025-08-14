ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Baas Deutsche Bahn ontslagen om 'dramatische' situatie op spoor

Economie
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 19:20
anp140825173 1
BERLIJN (ANP/DPA/AFP) - De Duitse regering heeft de topman van Deutsche Bahn ontslagen. Met die ingreep hoopt Berlijn het kwakkelende spoorbedrijf te hervormen na jarenlange kritiek op de verslechterende dienstverlening.
Het Duitse spoor, ooit bewonderd om zijn punctualiteit, is de afgelopen jaren fors achteruitgegaan door wat critici chronische onderinvestering noemen. Reizigers klagen nu vaak over lange vertragingen en geannuleerde treinen in Europa's grootste economie. Vorig jaar was bijna 40 procent van de langeafstandsdiensten te laat.
Richard Lutz, die in 2017 de leiding kreeg bij het staatsbedrijf, zal zijn taken twee jaar voor het einde van zijn contract neerleggen, bevestigde de regering. Wel blijft de 61-jarige aan tot er een opvolger is gevonden.
"De situatie bij de spoorwegen is dramatisch, alleen al als je kijkt naar de klanttevredenheid, stiptheidscijfers of winstgevendheid", zei transportminister Patrick Schnieder op een persconferentie om Lutz' vertrek aan te kondigen.
Vorig artikel

Delmee 'gewoon blij' met weer een finale op EK hockey

Volgend artikel

Buitenlandminister België wil snelle erkenning Palestina

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

9Tzi8ywRz924XE3uHaD6DZ3Ef+IdbOiYlvIROR5vlqUeRrexTocZGobKRJ9od_gnk3B_CeKTmTAsIjj6Q0YaYVoo8bV1WA0ck12Wwh09U7LCXA0byrkQ7VzJ9oRz_QN23ScVJqaIdlK_g79bOY44f8hwZG1q7bzUxnveRZc5BSNNfvxltsqQDQR7xOz6tTYLB72uoL3jzI2m5WLPdQcvpA==

Moeder, die tegen vaccinatie strijd, hinderde hulpverleners bij stervende dochter (23)

ANP-525197100

Deze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraan