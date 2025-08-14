ECONOMIE
Delmee 'gewoon blij' met weer een finale op EK hockey

Sport
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 18:59
anp140825171 1
MÖNCHENGLADBACH (ANP) - Jeroen Delmee was ondanks een wisselvallig optreden van Oranje "gewoon blij met weer een Europese finale". "Als je de Fransen in leven houdt, dan is het een taaie ploeg", zei de bondscoach tegen de NOS na afloop van de halve finale tussen Nederland en Frankrijk (3-1). "Al met al hebben we wel terecht gewonnen."
Delmee, die van 2017 tot 2021 bondscoach van de Fransen was, moest toegeven dat de halve eindstrijd spannender was dan waarop vooraf was gehoopt. "We begonnen stroef. Daarna kwamen we er beter in, maar we verzuimden te scoren", aldus Delmee in Mönchengladbach. "Daarom werd het toch billenknijpen. Gelukkig beslisten we het duel alsnog. Het derde doelpunt kwam op een goed moment. Met 3-1 winnen is netjes."
Strafcornerspecialist Jip Janssen keek met gemengde gevoelens terug. Hij maakte twee strafcorners en miste een strafbal. "Die was wel flink naast", verzuchtte Janssen. "Maar ik wist dat er nog een kans zou komen om het recht te zetten. En die kwam er ook."
