Buitenlandminister België wil snelle erkenning Palestina

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 19:42
BRUSSEL (ANP) - De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot vindt dat België op korte termijn Palestina moet erkennen. Hij wil onder meer Frankrijk volgen, dat komende maand bij de Verenigde Naties de stap zal nemen. Over een snelle erkenning is nog geen eensgezindheid binnen de coalitieregering in Brussel, meldt de Vlaamse zender VRT.
"Als België in september geen vooruitgang boekt in de richting van de officiële erkenning van Palestina, valt er binnenkort niets meer te erkennen", aldus minister Prévot. Bovendien verliest België volgens hem dan alle geloofwaardigheid bij het streven naar een tweestatenoplossing.
Volgens hem is het erkennen van de staat Palestina geen beloning voor de Palestijnse beweging Hamas, die in oktober 2023 Israël aanviel. "De erkenning is een bonus voor de Palestijnse Autoriteit, niet voor Hamas. Het bevordert de vreedzame weg." Prévot wil anderen binnen de regering mobiliseren om ervoor te zorgen dat de weg naar de erkenning wordt vrijgemaakt.
