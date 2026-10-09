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Baas Nederlandse Bank roept opnieuw op tot afschaffen hypotheekrenteaftrek

Economie
door Redactie
bijgewerkt om
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Ook nu de woningmarkt een afkoeling laat zien, is het verstandig om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Dat heeft president van De Nederlandsche Bank (DNB) Olaf Sleijpen vrijdag gezegd op het podium van Room for Discussion bij de Universiteit van Amsterdam.
De centrale bank stoort zich al langer aan de aftrek, omdat die in feite neerkomt op een fiscale bevoordeling van huizenbezitters ten opzichte van huurders. Bovendien zou de maatregel de huizenprijzen alleen maar aanjagen.
De laatste tijd zwakt de stijging van de huizenprijzen echter af. Sleijpen doet geen voorspellingen, al sluit hij niet uit dat de prijzen best een keer omlaag kunnen gaan. "Ongeacht wat de huizenprijzen doen" blijft hij zich echter hardmaken voor het volledig afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.
"Je bent nu echt een groep aan het bevoordelen. Daar kunnen politieke redenen voor zijn, maar dat dient geen economisch doel meer", aldus Sleijpen, die ook van mening is dat de Nederlandse economie een daling van de huizenprijzen prima aan zou kunnen.
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