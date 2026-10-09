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EU akkoord met China over exportbeperking hybride auto's

Economie
door anp
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BEIJING (ANP) - De Europese Unie heeft met China een akkoord gesloten over het verminderen van de hoeveelheid hybride auto's uit het Aziatische land. Dat heeft Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) bekendgemaakt in Beijing na twee dagen onderhandelen met de Chinese minister van Handel Wang Wentao. Volgens Šefčovič kan de export van plug-in-hybrides uit China hierdoor met meer dan de helft afnemen.
Voor Brussel was dit een belangrijk punt. De import van hybrides uit China is dit jaar met 86 procent gestegen, mede doordat de prijzen 20 procent omlaaggingen. Dit schaadt Europese autofabrikanten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Franse president Emmanuel Macron riepen eerder deze week op tot nieuwe maatregelen tegen de "marktverstorende" praktijken van China.
Eerder stelde de EU een importtarief in op elektrische auto's uit China. Brussel beschuldigde het land van overvloedige overheidssteun en ziet dat ook terug in andere sectoren.
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