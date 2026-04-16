Bakfietsmerk Babboe weer op de markt na terugroepactie

HEERENVEEN (ANP) - Bakfietsen van het merk Babboe komen weer op de markt. Dat meldt moederbedrijf Accell donderdag. Babboe moest in 2024 op last van Nederlandse autoriteiten stoppen met de verkoop van zijn bakfietsen en tal van verkochte fietsen terugroepen in verschillende landen, omdat veel modellen onveilig bleken.

"Het merk Babboe wordt nu met hernieuwd vertrouwen opnieuw gelanceerd in enkele van onze belangrijkste markten", aldus Accell. De fietsen worden niet direct in Nederland weer verkocht, volgens een woordvoerster van Accell. De herlancering richt zich in eerste instantie op enkele andere landen, waaronder Duitsland.

Het bedrijf zegt lessen te hebben getrokken uit de terugroepactie. Fietsenmerk Babboe is inmiddels volledig opgenomen in de test- en kwaliteitsprogramma's van het moederbedrijf. Dat heeft volgens Accell geleid tot "verbeterde processen en verhoogde veiligheidsstandaarden voor de bakfietscategorie".