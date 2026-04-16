Bakfietsmerk Babboe weer op de markt na terugroepactie

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 12:32
HEERENVEEN (ANP) - Bakfietsen van het merk Babboe komen weer op de markt. Dat meldt moederbedrijf Accell donderdag. Babboe moest in 2024 op last van Nederlandse autoriteiten stoppen met de verkoop van zijn bakfietsen en tal van verkochte fietsen terugroepen in verschillende landen, omdat veel modellen onveilig bleken.
"Het merk Babboe wordt nu met hernieuwd vertrouwen opnieuw gelanceerd in enkele van onze belangrijkste markten", aldus Accell. De fietsen worden niet direct in Nederland weer verkocht, volgens een woordvoerster van Accell. De herlancering richt zich in eerste instantie op enkele andere landen, waaronder Duitsland.
Het bedrijf zegt lessen te hebben getrokken uit de terugroepactie. Fietsenmerk Babboe is inmiddels volledig opgenomen in de test- en kwaliteitsprogramma's van het moederbedrijf. Dat heeft volgens Accell geleid tot "verbeterde processen en verhoogde veiligheidsstandaarden voor de bakfietscategorie".
POPULAIR NIEUWS

intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

1st-time

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

us_debt_trend

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

147987196_m

De wetenschap achter 'dark showering'

254699561_m

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

shutterstock_2674414387

Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken

