Israëlische aanval verwoest cruciale brug in zuiden Libanon

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 12:33
QASMIYEH/TYRUS (ANP/AFP/RTR) - Bij Israëlische luchtaanvallen op een cruciale brug over de rivier de Litani ten noorden van Tyrus is de laatste verbinding tussen de Zuid-Libanese stad en de rest van het land verwoest, meldt staatspersbureau NNA. De brug was eerder doelwit, maar zou nu niet meer kunnen worden gerepareerd.
De aanval komt op een dag dat premier Benjamin Netanyahu mogelijk de Libanese president Joseph Aoun zou spreken. Libanon heeft Israël nooit erkend en het gesprek op dit niveau zou een primeur zijn voor beide staatslieden.
Het gesprek werd aangekondigd door president Donald Trump en donderdag bevestigd door een Israëlische minister. Libanon heeft het overleg nog niet gemeld.
POPULAIR NIEUWS

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

De wetenschap achter 'dark showering'

Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken

