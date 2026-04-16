Negen kleine manieren waarop je je kat elke dag in de war brengt

dieren
door Ans Vink
donderdag, 16 april 2026 om 12:23
Katten staan bekend als eigenzinnig en ondoorgrondelijk, maar vaak is het niet de kat die onbegrijpelijk is – het is de mens die tegenstrijdige signalen afgeeft. Veel baasjes behandelen hun kat als een klein mens, met alle misverstanden van dien.
Een van de grootste stressfactoren voor katten zijn plotselinge veranderingen in hun dagelijkse routine of leefomgeving. Verplaats je ineens de kattenbak, wissel je constant van voer of schuif je meubels elke paar weken om, dan kan een kat dat ervaren als voortdurende onveiligheid. Dat uit zich in ‘raar’ gedrag: plassen buiten de bak, zich terugtrekken, of juist agressie bij aanraking.
Ook goedbedoelde aandacht kan verwarrend zijn. Katten houden vaak van voorspelbare, korte contactmomenten, maar veel mensen aaien door tot de kat uit het niets lijkt uit te halen. In werkelijkheid negeert de eigenaar subtiele stop-signalen – een zwiepende staart, gespannen lijf, wegdraaiende kop. Wie ruw speelt met handen of voeten, leert zijn kat bovendien dat menselijk vlees ‘speelgoed’ is, met krabben en bijten als logisch gevolg.

De 9 misverstanden:

  • Onvoorspelbare of wisselende routines (etens­tijden, speeltijden, aandacht).
  • Steeds veranderingen in de leefomgeving (kattenbak verplaatsen, meubels verschuiven, nieuwe geuren/geluiden).
  • Je kat behandelen als mens in plaats van als kat (verwachten dat hij ‘redeneert’ zoals wij).
  • Forceren van fysiek contact of oppakken terwijl de kat duidelijke stop-signalen geeft.
  • Inconsistente regels en commando’s (de ene keer “mag” iets wel, de andere keer niet, wisselende cues).
  • Spelen met handen of voeten als speelgoed, waardoor bijten en krabben aangemoedigd worden.
  • Te weinig voorspelbare uitlaatkleppen voor jacht- en speelgedrag (saai binnenleven, weinig speelgoed/klim- en schuilplekken).
  • Straffen of schreeuwen bij natuurlijk kattengedrag (krabben, springen op aanrecht, sproeien) in plaats van alternatieven bieden.
  • Het negeren of verkeerd lezen van lichaamstaal en communicatiesignalen (staart, oren, blik, miauwen).
Interessant is dat veel baasjes nog altijd denken dat katten zichzelf wel redden en nauwelijks training of mentale uitdaging nodig hebben. Daardoor leven veel huiskatten met te weinig speelprikkels, te weinig schuil- en klimplekken en te weinig controle over hun eigen ruimte. Dat kan leiden tot chronische stress, overgewicht en gedragsproblemen
De kat is zelden lastig – meestal spreken wij zijn taal niet.
In Nederland wonen naar schatting 3 miljoen katten in ruim een vijfde van alle huishoudens; ze zijn daarmee ons populairste huisdier. Dat maakt de vraag hoe we met katten omgaan geen klein privéprobleem, maar een maatschappelijk thema. Hoe beter we hun signalen leren lezen, hoe minder dierenartsbezoeken, bijtincidenten en afstandsdieren er uiteindelijk zullen zijn.
Wie zijn kat echt serieus neemt, begint dus bij zichzelf: minder ineens veranderen, consequente regels, respect voor grenzen en dagelijks spel op kattentempo. De kat is zelden ‘lastig’ – meestal is hij gewoon helder, maar spreken wij zijn taal niet.
Nederland: miljoenen katten, veel misverstanden

In 2023 leefden in Nederland zo’n 3 miljoen katten in 23 procent van de huishoudens, meer dan welk ander huisdier ook. Tegelijk denkt twee derde van de baasjes dat katten zichzelf wel redden en weinig begeleiding nodig hebben. Onderzoek laat zien dat deze houding misverstanden, stress en gedragsproblemen in de hand werkt – met dierenartsbezoek, bijtincidenten en soms zelfs herplaatsing als gevolg

