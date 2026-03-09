ECONOMIE
Burgemeester Breda doet aangifte van doodsbedreiging op spandoek

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 13:52
anp090326120 1
BREDA (ANP) - Burgemeester van Breda Paul Depla doet aangifte van doodsbedreiging, bevestigt een woordvoerder berichtgeving van Omroep Brabant. Bij een kroeg aan de Meidoornstraat in het westen van de stad hing zondag enige tijd een spandoek waarop de tekst 'Depla dood' stond.
Volgens de regionale omroep kwamen bij het café zondag supporters van NAC Breda bijeen, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord. De woordvoerder van de gemeente kan enkel bevestigen dat het om een café gaat waar vaker voetbalsupporters komen.
Of de aangifte maandag begin van de middag al is gedaan of nog moet plaatsvinden, is niet duidelijk.
