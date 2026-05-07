BAM denkt mee te profiteren van toenemende defensie-uitgaven

BUNNIK (ANP) - Bouwconcern BAM denkt mee te kunnen profiteren van de energietransitie en toenemende defensie-uitgaven van de overheid. Topman Ruud Joosten benadrukt in een toelichting op het kwartaalbericht van Nederlands grootste bouwer mede hierdoor "sterke marktkansen" te zien. Afgelopen kwartaal lukte het BAM al om een nieuwe klus voor Defensie in de wacht te slepen. Ook kreeg het concern een nieuwe opdracht van hoogspanningsnetbeheerder TenneT.

BAM bouwt voor Defensie een nieuwe motortesthal op Vliegbasis Eindhoven. Het gaat om een afgesloten testhal waar vliegtuigen na onderhoud hun motoren veilig kunnen proefdraaien. Verder kreeg BAM een opdracht voor het hoogspanningsstation Veenoord-Boerdijk toegewezen door TenneT.

De klussen droegen eraan bij dat BAM's orderboek in het eerste kwartaal stabiel op een niveau van 13 miljard euro bleef. Volgens het kwartaalbericht van BAM liepen de omzet en bedrijfswinst daarnaast op vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, al geeft BAM hierover geen specifieke cijfers. BAM houdt vast aan zijn eerdere verwachtingen om de resultaten dit jaar te laten toenemen.

Infrastructuur

Joosten ziet ook kansen voor BAM door overheidsinvesteringen in infrastructuur en de grote vraag naar woningen. Om zijn positie te verbeteren op het gebied van woningbouw heeft BAM recent branchegenoot Gebroeders Blokland overgenomen. Die deal werd in maart afgerond. De overname leverde BAM ook waardevolle grond- en bouwrechten op. De totale Nederlandse ontwikkelpijplijn voor woningbouw is versterkt tot circa 30.000 woningen.

BAM meldt donderdag verder dat het bedrijf een nieuwe president-commissaris krijgt. Henk Rottinghuis neemt per eind dit jaar afscheid. Hij wordt met ingang van volgend jaar opgevolgd door Bob Elfring, een ervaren bankier die bij BAM al sinds 2020 in de raad van commissarissen zit.