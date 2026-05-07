Japanse beurs hard omhoog door hoop op einde Iranoorlog

Economie
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 7:51
TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Japan ging donderdag hard omhoog door de hoop op een spoedig einde aan de Iranoorlog. De Nikkei in Tokio steeg bijna 6 procent en bereikte een nieuw recordniveau van meer dan 63.000 punten. De Japanse beurs maakte daarmee een inhaalslag na de sterke koerswinsten op de beurzen wereldwijd eerder deze week. De financiële markten in Tokio waren toen dicht door een lange vakantieperiode in het land.
Japan is net als Zuid-Korea sterk afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten. De beurs in Seoul sloot woensdag al op een nieuw recordniveau. Ook op Wall Street werden woensdag nieuwe recordstanden aangetikt en in Amsterdam sloot de AEX-index op het hoogste niveau ooit.
De sterke koerswinst in Tokio werd vooral veroorzaakt door de grote tech- en chipbedrijven. Techinvesteerder SoftBank steeg ruim 16 procent dankzij grote belangen in chip- en AI-bedrijven. Ook de Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron lieten stevige winsten zien na de sterke opmars in de Amerikaanse chipsector.
