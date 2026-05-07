DNB: economische groei moet vooral van groei productiviteit komen

AMSTERDAM (ANP) - De economische groei in Nederland moet in de komende decennia vooral komen van productiviteitsgroei. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuwe analyse. De groei komt niet meer uit arbeid, omdat door de vergrijzing het aanbod daarvan afneemt.

Om de productiviteit te laten groeien, moet er volgens de DNB meer concurrentie en een gezonde bedrijfsdynamiek komen. Dit is het proces van toe- en uittreding van bedrijven in de markt, zoals een startup, fusie of faillissement. Het aantal oprichtingen en opheffingen in Nederland daalt en bevindt zich op een laag niveau vergeleken met andere Europese landen, zegt DNB. Daardoor blijft er veel kapitaal en arbeid bij minder productieve bedrijven vastzitten en verschuift het niet naar de meest productieve bedrijven.

Om dit patroon te doorbreken, ziet DNB in zijn analyse een rol voor de overheid weggelegd. Die zou volgens de onderzoekers door goede voorwaarden te scheppen voor concurrentie en vernieuwing de bedrijfsdynamiek kunnen verbeteren.

Staatssteun

"Ongerichte steun en een deel van de fiscale regelingen werken verstorend op marktprocessen", zegt de centrale bank ook. Als voorbeeld geeft DNB de steunmaatregelen in de coronatijd. Veel bedrijven werden toen met staatssteun gered van faillissement. "Hoewel de steun in die crisissituatie te rechtvaardigen was, is de inefficiënte verdeling van arbeid en kapitaal sterk toegenomen."

In Nederland daalt de productiviteit al jaren. Daarmee vormt ons land geen uitzondering in de westerse wereld. Voor de toekomstige welvaart is het van belang om die trend te keren, zegt DNB.