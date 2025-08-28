ECONOMIE
BAM krijgt opdracht voor versterking energienet Noord-Brabant

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 10:40
DEN BOSCH (ANP) - Bouwconcern BAM gaat aan de slag met de vernieuwing en versterking van de energievoorziening in Noord-Brabant. Het onderdeel BAM Energie & Water heeft een twaalfjarige overeenkomst getekend met netbeheerder Enexis. Het project heeft een waarde van ongeveer 240 miljoen euro. BAM start eind dit jaar met de uitvoering.
De investering in het elektriciteitsnet is nodig om de provincie toekomstbestendig te maken, gezien de groeiende energiebehoefte van huishoudens, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Eerder deze week sloot BAM een vergelijkbare overeenkomst voor de uitbreiding en versterking van het elektriciteits- en waterleidingnet in Limburg. Dat contract heeft een waarde van ongeveer 600 miljoen euro.
"Met deze langjarige samenwerking bouwen we aan een robuuste en duurzame infrastructuur die Noord-Brabant in staat stelt om haar maatschappelijke en economische ambities waar te maken", aldus directeur Rolf te Velde van BAM Energie & Water.
