Nederlandse providers waren doelwit van Chinese hackers

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 10:43
anp280825086 1
DEN HAAG (ANP) - Kleine Nederlandse providers zijn doelwit geweest van Chinese hackers, melden inlichtingendiensten AIVD en MIVD donderdag. De hackers hebben toegang gekregen tot de routers, maar zouden volgens de diensten niet zijn doorgedrongen tot hun interne netwerken.
De AIVD, MIVD en het Nationaal Cyber Security Centrum hebben informatie gedeeld met de getroffen bedrijven en "andere relevante doelgroepen". Grote Nederlandse telecommunicatieproviders waren niet het doelwit van de door de Chinese staat gesteunde hackorganisatie met de naam Salt Typhoon.
Volgens de inlichtingendiensten is de cyberspionage eind vorig jaar ontdekt. Het ging om een wereldwijde operatie van China gericht op telecommunicatieproviders. "De Nederlandse organisaties kregen zeer waarschijnlijk niet dezelfde mate van aandacht van de hackers van Salt Typhoon als die in de VS", aldus Defensie.
Amerikaanse en andere Europese inlichtingendiensten hebben ook een waarschuwing uitgedaan voor Salt Typhoon.
