Acrobatische wolf drijft boer tot wanhoop: 'Slim dier'

Een wolf in Gelderland heeft een trucje geleerd waar een lokale agrariër grijze haren van krijgt. Het dier springt over een wolfwerend raster, dat juist bedoeld is om vee te beschermen. Vorige maand zouden daarbij zes schapen zijn doodgebeten.

Op beelden van een wildcamera is te zien hoe de wolf op 17 juli om 02.30 uur moeiteloos over een hek springt en een weiland binnenstormt. De provincie Gelderland maakte de beelden gisteren openbaar na een Woo-verzoek. “Je kunt ervan uit gaan dat deze beelden echt zijn”, zegt een woordvoerder van de provincie tegen RTL Nieuws.

Diezelfde nacht werden bij een boer in Voorthuizen zes schapen doodgebeten. DNA-onderzoek moet uitwijzen of de wolf daarvoor verantwoordelijk was.

Hek voldeed aan de norm

Bijzonder is dat het hek voldeed aan de officiële richtlijnen. Een woordvoerder van BIJ12, de organisatie die wolvenschade monitort, bevestigt: “Het lijkt inderdaad te gaan om een raster dat voldoet aan de adviesnorm van de provincies.” Dat betekent dat het minimaal 120 centimeter hoog was en onder stroom stond.

Normaal gesproken is zo’n hek dé manier om wolven tegen te houden. Het enige alternatief dat net zo effectief is, is vee ’s nachts binnenzetten.

‘Een slim dier’

Maurice La Haye van de Zoogdierenvereniging spreekt van een uitzonderlijk slimme wolf. “Dat een wolf dit lukt, is bijzonder. Voor zo ver bekend is dit de eerste en enige wolf die dit kan.”

Maar wat nu? “Wat kun je nog meer van deze agrariër vragen om ervoor te zorgen dat de wolf bij het vee wegblijft? Hij kan een wapenwedloop aangaan met de wolf, oftewel het voor het dier nog moeilijker maken om over het raster te springen.”

Provincie denkt na

Volgens La Haye ligt de bal nu bij de provincie. “Het is aan de provincie Gelderland om advies eventueel te herzien, of andere maatregelen te nemen.”

De provincie bevestigt dat ze naar oplossingen kijkt: “We kennen het filmpje en weten dat er wolvenschade is gemeld. We denken na over maatregelen die we kunnen nemen.”