Toezichthouder Curaçao: prijs groente en fruit steeg 400 procent

WILLEMSTAD (ANP) - De prijs van levensmiddelen op Curaçao is sinds 2010 veel sneller gestegen dan die van de belangrijkste handelspartners. Vooral aardappelen, groenten en fruit zijn fors duurder geworden. De prijs hiervan is sinds 2010 met bijna 400 procent gestegen, komt naar voren uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van onafhankelijke toezichthouder Fair Trade Authority Curaçao (FTAC).

De prijsstijging is aanmerkelijk hoger dan die van andere Caribische eilanden zoals Aruba, terwijl de marktomstandigheden daar ongeveer gelijk zijn, zo stelt de FTAC. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van zorgen van consumenten over stijgende levensmiddelenprijzen op het eiland.

De levensmiddelensector op Curaçao wordt gekenmerkt door een sterke afhankelijkheid van geïmporteerde goederen. Naar schatting komt slechts 10 procent van de levensmiddelen op Curaçao uit lokale productie. Deze hoge mate van import verklaart deels de prijsschommelingen en gevoeligheid voor wereldwijde marktfactoren, stelt de FTAC.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de grote supermarkten een zeer sterke positie in de markt hebben. Zij gebruiken hun onderhandelingsmacht om gunstige voorwaarden te bedingen, wat de positie van kleinere spelers ondermijnt, aldus het onderzoek.