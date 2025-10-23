Colombia noemt aanvallen VS 'buitengerechtelijke executies'

BOGOTA (ANP/AFP/RTR) - De Colombiaanse president Gustavo Petro beschuldigt de Verenigde Staten ervan "buitengerechtelijke executies" in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan te hebben uitgevoerd. Hij wijst op de recente aanvallen op boten in het gebied. Volgens de VS gaat het om schepen van drugscriminelen, maar daar leveren ze tot nu toe geen bewijs voor.

Petro zegt dat de aanvallen "in strijd zijn met het internationaal recht" en heeft Washington opgeroepen er een eind aan te maken. Sinds september voerden de Amerikanen negen aanvallen uit waarbij 37 mensen om het leven kwamen.

Eerder donderdag kondigde president Donald Trump bezuinigingen aan op Amerikaanse hulp aan Colombia. Daarmee zou een einde komen aan decennialange samenwerking op veiligheidsgebied. Volgens Petro maakt een opschorting van de financiële steun niets uit voor zijn land. Eventuele veranderingen in de militaire hulp zouden wel gevolgen kunnen hebben voor de aanpak van drugshandel van het land.