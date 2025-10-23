ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Colombia noemt aanvallen VS 'buitengerechtelijke executies'

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 23:32
anp231025249 1
BOGOTA (ANP/AFP/RTR) - De Colombiaanse president Gustavo Petro beschuldigt de Verenigde Staten ervan "buitengerechtelijke executies" in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan te hebben uitgevoerd. Hij wijst op de recente aanvallen op boten in het gebied. Volgens de VS gaat het om schepen van drugscriminelen, maar daar leveren ze tot nu toe geen bewijs voor.
Petro zegt dat de aanvallen "in strijd zijn met het internationaal recht" en heeft Washington opgeroepen er een eind aan te maken. Sinds september voerden de Amerikanen negen aanvallen uit waarbij 37 mensen om het leven kwamen.
Eerder donderdag kondigde president Donald Trump bezuinigingen aan op Amerikaanse hulp aan Colombia. Daarmee zou een einde komen aan decennialange samenwerking op veiligheidsgebied. Volgens Petro maakt een opschorting van de financiële steun niets uit voor zijn land. Eventuele veranderingen in de militaire hulp zouden wel gevolgen kunnen hebben voor de aanpak van drugshandel van het land.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

159890225_m

Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

ANP-536660685

Verraad? Esmah Lahlah, tweede op de GL/PvdA-lijst, heeft stiekem gesolliciteerd naar een andere baan

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

ANP-537372625

Vergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine C

Loading