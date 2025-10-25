Olympisch kampioenen Yulo en Zou pakken goud op slotdag WK turnen

JAKARTA (ANP) - Olympisch kampioenen Zou Jingyuan en Carlos Yulo hebben op de slotdag van de WK turnen in Jakarta goud gepakt in de toestelfinales. Yulo won het onderdeel sprong bij de mannen. De turner uit de Filipijnen kwam daar tot een gemiddelde van 14,866 punten. De Chinees Zou pakte bij de mannen de wereldtitel aan brug: 15,300.

Aan rekstok eindigde de Amerikaan Brody Malone als eerste (14,933). Hij werd in 2022 ook al wereldkampioen aan rek. Bij de vrouwen was er goud voor de Chinese Qingying Zhang op balk (15,166) en Aiki Sugihara uit Japan op vloer (13,833).

Naomi Visser was de enige Nederlandse die zich in Jakarta wist te plaatsen voor finales. Op donderdag eindigde ze als negende in de meerkampfinale en een dag later werd ze gedeeld zesde in de toestelfinale aan brug. Sanna Veerman was eerste reserve voor de toestelfinale brug. De Nederlandse mannen haalden geen finales bij de WK. Volgend jaar is de wereldtitelstrijd in Rotterdam.