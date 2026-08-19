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Bankroet weerhoudt consument niet van aanschaf Batavus of Sparta

Economie
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 15:19
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DEN HAAG (ANP) - Fietshandelaren blijven fietsen van merken als Batavus, Sparta en Babboe verkopen, volgt uit een rondgang door het ANP. Het Nederlandse moederbedrijf Accell van de bekende fietsmerken ging vorige week failliet.
De grote fietsenwinkel Mantel krijgt nog dagelijks klanten over de vloer die vragen naar een Batavus, Sparta of Koga, zegt een woordvoerder. "We merken op dit moment geen afname in de vraag naar deze fietsen ten opzichte van de tijd voor het faillissement."
Accell werd op 11 augustus failliet verklaard door de rechter. De fietsfabrikant kampte met financiële problemen. De curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart van het bedrijf. Verkopers kunnen nu geen nieuwe fietsen of onderdelen bestellen.
Mantel zou de merken van Accell het liefst blijven verkopen. "Het zijn sterke merken, die stuk voor stuk levensvatbaar zouden moeten zijn. Het faillissement van Accell had in onze ogen niets te maken met de kwaliteit van de producten, maar lag aan mismanagement."
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