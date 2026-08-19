Bikker wil dat rekening niet eenzijdig bij werkende mensen ligt

DEN HAAG (ANP) - Mirjam Bikker wil dat de rekening van stijgende prijzen niet eenzijdig bij werkende mensen wordt neergelegd. "En dat dreigt wel te gebeuren", zei de leider van de ChristenUnie voorafgaand aan een begrotingsgesprek met premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz en Bart van den Brink.

Ze wees onder meer op de zogeheten vrijheidsbijdrage, waarmee de coalitie meer geld wil ophalen voor defensie. "Haal die niet bij hardwerkend Nederland." Ook het plan om het eigen risico snel te laten stijgen gaat als het aan Bikker ligt van tafel. Daarnaast benadrukte ze nogmaals kritisch te zijn op de plannen van het kabinet om te snijden in de sociale zekerheid.

Om te voorkomen dat de middeninkomens erop achteruitgaan, wil Bikker kijken naar "daar waar vermogen en winst is". Via die weg zijn er volgens haar verschillende oplossingen, "maar daar moet het gesprek over gevoerd worden".

Links of rechts

De vraag of er een akkoord over links en rechts komt leeft, maar Bikker wil zich daar niet mee bezighouden. "Ik voel me het meest thuis bij oplossingen", aldus de partijleider. "Of dit kabinet kiest voor links of rechts, ik kijk gewoon of die plannen deugen."

JA21 en SGP trekken tijdens de onderhandelingen samen op. Bikker gaf aan dat de CU dit niet doet en haar partij altijd openstaat voor verschillende samenwerkingen.

"Goed gesprek"

Na afloop sprak Bikker van een "goed gesprek", waarin ze de wensen van haar partij kenbaar heeft gemaakt. Maar het was "duidelijk een eerste gesprek, dus absoluut geen concrete afspraken". Er werd volgens haar goed geluisterd door het kabinet, dat "duidelijk doorheeft dat het een minderheidskabinet is, wat echt nog wel werk moet verrichten om tot een brede meerderheid te komen".

De CU heeft komende week contact met het kabinet en afhankelijk van wat daaruit komt, wordt een vervolggesprek ingepland, aldus Bikker.