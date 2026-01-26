Bill Clinton noemt situatie in Minneapolis afschuwelijk

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse oud-president Bill Clinton noemt de aanpak van de protesten tegen immigratiedienst ICE en de dodelijke schietpartijen in Minneapolis "afschuwelijk". "Tijdens ons leven maken we slechts enkele momenten mee waarop de besluiten die we nemen, de acties die we ondernemen, onze geschiedenis voor jaren zullen bepalen. Dit is daar een van", schreef hij op X.

De oud-president is kritisch over hoe de landelijke regering heeft gereageerd op de schietpartijen. "De machthebbers hebben tegen ons gelogen", aldus Clinton. "Zij zeiden ons niet te geloven wat we met onze eigen ogen hebben kunnen zien." Hij spreekt ook van het belemmeren van onderzoeken van de lokale autoriteiten.

Afgelopen weekend werd Alex Pretti, een 37-jarige verpleegkundige, doodgeschoten door een agent van de grenspolitie. Drie weken eerder werd de eveneens 37-jarige Renee Good doodgeschoten in haar auto. In beide gevallen spraken videobeelden de beschrijving van de incidenten door de federale autoriteiten tegen.