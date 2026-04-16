ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Basic-Fit ziet ledenaantal toenemen tot 6 miljoen

Economie
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 8:04
anp160426055 1
HOOFDDORP (ANP) - Basic-Fit heeft opnieuw zijn ledenaantal weten te vergroten. De van oorsprong Nederlandse sportschoolketen, actief in twaalf landen, heeft 6 miljoen leden. Dat is een stijging van 34 procent ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode, toen het bedrijf 4,5 miljoen leden had.
Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. De grote ledengroei op jaarbasis komt mede door de overname van het Duitse Clever Fit afgelopen november. Eind vorig jaar lag het ledenaantal op 5,8 miljoen.
Basic-Fit opende afgelopen kwartaal 33 nieuwe clubs, waardoor het totaal nu op 2184 komt. De meeste daarvan zitten in Frankrijk (900), gevolgd door Nederland (248) en Spanje (238).
Basic-Fit meldde eerder deze week dat het bedrijf te maken had met een datalek van klantgegevens. Daarover wordt in de kwartaalupdate niets gezegd.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading