Wat is de Straat vanb Hormuz?

De Straat van Hormuz is een smalle zeestraat tussen Iran en Oman, en vormt de belangrijkste doorvoerroute voor olie en gas uit de Golfregio. Dagelijks vaart zo'n 20 procent van de wereldwijde olievoorraad door deze passage. Sinds het conflict tussen Iran en Israël escaleerde, is de zeestraat gesloten voor commercieel scheepvaartverkeer. Zolang die situatie aanhoudt, blijven energieprijzen onder druk — met directe gevolgen voor de inflatie en de energierekening in Nederland.