De wereldwijde aandelenmarkten hebben een spectaculaire ommekeer gemaakt. Twee weken nadat de oorlog in het Midden-Oosten het beurssentiment flink naar beneden trok, bereikte de Amerikaanse S&P 500-index woensdag opnieuw een all-time high. Ook de AEX
bleef dicht bij zijn recente piekstand. Aanleiding: signalen uit Washington en Teheran dat vrede op korte termijn mogelijk is. Het FD
zocht het uit.
De snelheid van het herstel is opmerkelijk. Eind maart bevonden de Nasdaq en Dow Jones zich nog in correctiegebied — meer dan 10 procent onder hun recente pieken. De Europese Stoxx 600 scheerde langs diezelfde grens. Maar binnen twee weken daalde de VIX-index, de zogenoemde angstbarometer, met 38 procent naar onder de 20 punten. Volgens Ralph Wessels,
hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro, nemen markten nu "een voorschot op dat het ergste voorbij is".
Toch zijn niet alle strategen overtuigd. Mary Pieterse-Bloem, chief investment officer bij Rabobank, noemt de reactie "behoorlijk optimistisch" en houdt haar aandelenpositie neutraal. Ze wijst erop dat de Straat van Hormuz
nog altijd gesloten is en ruwe olie zo'n 30 procent duurder blijft dan voor het conflict. Ook Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen waarschuwt: elke dag dat de zeestraat dicht blijft, groeit de economische schade
Waarom dit ertoe doet voor Nederland: de AEX
is direct gevoelig voor geopolitieke schokken en energieprijzen. Nederlandse pensioenfondsen, spaarders met beleggingsrekeningen en de energierekening van huishoudens hangen samen met precies deze factoren. Een duurzaam hogere olieprijs raakt de inflatie — en daarmee de portemonnee.
Opvallend: zelfs tijdens de oorlog bleef er wekelijks netto kapitaal naar aandelen-ETF's stromen. Beleggers lijken ervan uit te gaan dat Trump, zoals Pieterse-Bloem het verwoordt in het FD
, "harder blaft dan dat hij bijt"
Wat is de Straat vanb Hormuz?
De Straat van Hormuz is een smalle zeestraat tussen Iran en Oman, en vormt de belangrijkste doorvoerroute voor olie en gas uit de Golfregio. Dagelijks vaart zo'n 20 procent van de wereldwijde olievoorraad door deze passage. Sinds het conflict tussen Iran en Israël escaleerde, is de zeestraat gesloten voor commercieel scheepvaartverkeer. Zolang die situatie aanhoudt, blijven energieprijzen onder druk — met directe gevolgen voor de inflatie en de energierekening in Nederland.