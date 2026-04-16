Laadsessies leveren Fastned meer op, meewind door dure benzine

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 8:09
AMSTERDAM (ANP) - De exploitant van snellaadstations voor elektrische auto's Fastned is in het eerste kwartaal stevig gegroeid. Het Nederlandse bedrijf verdiende 40 procent meer aan laadsessies dan een jaar eerder, staat in een kwartaalupdate. Fastned verwacht dat hoge benzine- en dieselprijzen door de Iranoorlog de komende tijd bijdragen aan de groei van de markt voor publieke snellaadstations.
Laadsessies bij Fastned brachten in januari, februari en maart 39,2 miljoen euro op. Het bedrijf opende acht nieuwe locaties en breidde er vier uit. Daarnaast stegen de opbrengsten per laadstation verder doordat er steeds meer elektrische auto's de weg op gaan, meldde het bedrijf.
De brutowinst, dus de omzet min de inkoopkosten, steeg op jaarbasis 63 procent tot 32,1 miljoen euro. Dat dankte Fastned aan de gestegen waarde van e-credits. Dat zijn certificaten voor eigenaren van laadpalen die ze kunnen verkopen aan brandstofleveranciers die moeten verduurzamen. De nettowinst vermeldde Fastned niet in zijn kwartaalbericht.
intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

239855215_m

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

147987196_m

De wetenschap achter 'dark showering'

us_debt_trend

De Amerikaanse schuldenberg: hoe hoog, aan wie en wat kan er misgaan?

1st-time

Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

163858522_m

Huren in de top 20: van New York tot Zürich – dit zijn de duurste steden ter wereld

