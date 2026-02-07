Zwitserse skiër Von Allmen wint goud op de afdaling

BORMIO (ANP) - Franjo von Allmen heeft op de Olympische Spelen goud gewonnen op de afdaling. De 24-jarige skiër uit Zwitserland was de snelste op de uitdagende Stelvio-piste in Bormio, met een gemiddeld hellingspercentage van 30,9 en een totaal hoogteverschil van 1010 meter.

Von Allmen won vorig jaar goud op de afdaling op zijn eerste WK in Saalbach. Hij kwam in Bormio na 1.51,61 over de finish van het koningsnummer van het skiën.

De Italiaan Giovanni Franzoni eindigde met een achterstand van 0,20 seconden als tweede. Zijn ervaren landgenoot Dominik Paris snelde voor het thuispubliek naar brons (0,50 seconden). De Zwitserse favoriet Marco Odermatt miste met een vierde plaats het podium.

De Zwitser en twee Italianen pakten de eerste medailles op de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo.