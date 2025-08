Bayer verhoogt verwachting door sterke vraag naar medicijnen

LEVERKUSEN (ANP/BLOOMBERG) - Chemieconcern Bayer heeft in het tweede kwartaal van dit jaar geprofiteerd van een verrassend sterke vraag naar zijn oudere medicijnen. Het Duitse concern, dat nog altijd kampt met hoge kosten en schadevergoedingen van de rechtszaken rond de omstreden onkruidverdelger Roundup, kon daardoor de verwachtingen voor 2025 verhogen.

Topman Bill Anderson sprak van een bemoedigende eerste jaarhelft. "Dankzij onze prestaties in de farmaceutische sector verhogen we onze prognose voor 2025, zowel voor de omzet als de winst." In de prognose wordt volgens het concern rekening gehouden met de "momenteel verwachte financiële effecten van de laatste geopolitieke ontwikkelingen". Volgens de topman staat Bayer voor een belangrijke tweede helft van het jaar, waarin het bedrijf de "geopolitieke en valutategenwind" zal moeten "beheersen".

Bayer, dat onlangs al met voorlopige resultaten kwam, zag vooral de verkopen van zijn populaire oogmedicatie en bloedverdunners stijgen.