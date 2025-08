Conservatieve Nawrocki beëdigd als president van Polen

WARSCHAU (ANP/RTR) - De conservatieve en nationalistische Karol Nawrocki is beëdigd als president van Polen. Zijn verkiezing was een grote tegenslag voor de zittende regering van minister-president Donald Tusk. Nawrocki zei na zijn beëdiging de "stem van de natie" te willen zijn.

Nawrocki legde de eed af tijdens een ceremonie in het parlement. Tijdens zijn campagne werd hij gesteund door de conservatieve partij PiS, die tot 2023 aan de macht was. Tusk hoopte daarna het land op een meer EU-gezinde koers te brengen. Dat was ook al lastig onder de vorige president Andrzej Duda, eveneens een voormalige PiS-kandidaat.

Anders dan Duda vindt Nawrocki dat Oekraïne niet in de NAVO of de EU thuishoort, omdat dat de banden met de VS zou schaden. Volgens zijn woordvoerder is de VS voor Nawrocki de belangrijkste partner, niet de EU. Hij heeft zijn steun uitgesproken voor Donald Trump en vice versa.

In Polen kan de president wetgeving voorstellen en tegenhouden.