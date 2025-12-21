ECONOMIE
Verdachte steekpartij Amsterdam is 29-jarige Amsterdammer

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 14:23
AMSTERDAM (ANP) - De verdachte die zaterdag is opgepakt na een steekincident in Amsterdam is een 29-jarige Amsterdammer, meldt de politie zondag. In een appartementencomplex aan de Menadostraat (wijk Zeeburg) zijn zaterdagmiddag drie mensen neergestoken. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar.
De gewonden zijn een man van 45 jaar en een vrouw van 33, beiden uit Amsterdam. Zij wonen in het complex. Ook een 32-jarige vrouw uit Groningen raakte gewond.
Een motief is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of dader en slachtoffers elkaar kenden.
