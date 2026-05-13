Bedrijf achter pretpark van zakenman Hennie van der Most failliet

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank Rotterdam heeft Speelstad Rotterdam, het bedrijf van Hennie van der Most achter attractiepark Rivoli Rotterdam, failliet verklaard. Dat heeft curator Vincent Terlouw bevestigd. Het faillissement werd aangevraagd door een investeringsfonds.

Op verschillende andere bedrijven van Van der Most is beslag gelegd, meldde RTV Oost eerder. Daarnaast zou er beslag zijn gelegd op zijn woning, al kon de curator dat niet bevestigen. Ondernemer Wim Beelen kreeg het in aanbouw zijnde attractiepark Rivoli vorige maand in handen via een veiling. De nieuwe eigenaar heeft plannen om het park alsnog af te bouwen en open te stellen.

Van der Most was sinds 2012 bezig om in het gebied aan de Doklaan, waar ooit een afvalverbranding stond, het attractiepark te ontwikkelen. Het park ging nooit open, ondanks vele beloften van Van der Most aan de gemeente. Volgens de ondernemer kwam dat omdat het "veel meer werk" met zich meebracht dan gedacht. Ook bleken de kosten hoger dan gedacht.