OM vervolgt geen militairen na heidebranden Ede en Oirschot 2025

ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft besloten geen militairen te vervolgen voor de natuurbranden tijdens oefeningen van Defensie op 3 april vorig jaar bij Ede en op 27 augustus in Oirschot. De strafzaken tegen vijf militairen worden geseponeerd.

De verdenking was dat er tijdens oefeningen dienstvoorschriften waren overtreden. Het OM "vindt het niet opportuun om individuele militairen strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor het ontstaan van de branden".

Het OM vindt dat Defensie het gevaar op natuurbranden tijdens oefeningen zoveel mogelijk moet beperken, met protocollen en instructies aan de deelnemende militairen. De resultaten van de strafrechtelijke onderzoeken zijn daarom gedeeld met Defensie. Dat zal ook gebeuren met de resultaten van de onderzoeken die de marechaussee nu doet naar de recente branden in Otterlo (21 april), 't Harde (29 april), Weert en Oirschot (30 april).

Defensie heeft in een gesprek met het OM toegezegd met de leer- en verbeterpunten uit de onderzoeken aan de slag te gaan.