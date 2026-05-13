Radboudumc noemt fouten bij hantavirus 'ongelukkige samenloop'

door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 12:18
NIJMEGEN (ANP) - Het Radboudumc noemt het niet goed volgen van de procedures rondom de patiënt met het hantavirus "een ongelukkige samenloop van omstandigheden die we toeschrijven aan menselijk handelen". Twaalf medewerkers zijn tijdens het verwerken van afgenomen bloed en het afvoeren van urine mogelijk blootgesteld aan het virus. Zij zitten daarom uit voorzorg zes weken in quarantaine.
Eerder liet het ziekenhuis al weten dat bij de behandeling van de patiënt is gewerkt met "strenge isolatieprotocollen", maar later bleek dat daarbij niet de juiste voorschriften zijn gevolgd. "Het meest actuele internationale voorschrift wat betreft het hantavirus was nog niet beschikbaar voor onze medewerkers", schrijft het ziekenhuis.
Van de twaalf medewerkers zitten er acht in thuisquarantaine, vier verblijven op een andere locatie. Of zij ziekteverschijnselen hebben en op welke afdelingen zij werken, wordt niet bekendgemaakt.
De patiënt is een van de drie opvarenden van de Hondius die vorige week vanaf Kaapverdië werden geëvacueerd.
