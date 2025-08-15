Bedrijfsleven wil na uitblijven akkoord meer geld voor recycling

DEN HAAG (ANP) - Het bedrijfsleven ziet na het uitblijven van een internationaal akkoord tegen plasticvervuiling een grotere noodzaak om in Nederland en Europa meer te investeren in recycling.

"Met goede regelgeving in Nederland zelf en vanuit Europa kun je hier ontzettend veel bereiken. Maar Nederland moet ook durven kiezen voor deze sector, investeringen makkelijker maken en meer geld uit fondsen vrijmaken voor de plastic recycling", stelt directeur Hester Klein Lankhorst van Verpact, dat namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen.

"Europa heeft weinig grondstoffen in de grond, maar er zit wel veel in de vuilniszak. Dus is de noodzaak om meer te investeren in de recycleketen en daarmee autonoom te blijven groter. Anders blijf je afhankelijk van 'virgin plastics' uit Azië, terwijl je toe wil naar 100 procent fossielvrije verpakkingen", zegt Klein Lankhorst in een reactie.

"Het is noodzaak om recyclers binnen de eigen regio overeind te houden. En hier hebben we zorgen over, want er trekken recyclers weg of ze gaan failliet", aldus Klein Lankhorst. Volgens de Vereniging Afvalbedrijven waren er afgelopen jaar elf bankroeten in de sector.