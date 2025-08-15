ECONOMIE
Trump wil binnenkort met tarieven op staal en chips komen

vrijdag, 15 augustus 2025 om 15:08
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat volgende week nieuwe importheffingen op staal instellen. De week daarop wil hij met tarieven voor halfgeleiders komen, heeft Trump vrijdag gezegd tegen journalisten aan boord van het presidentiele vliegtuig Air Force One.
"Ik ga volgende week en de week erna tarieven instellen op staal en, laten we zeggen, chips", aldus de president, terwijl hij onderweg was naar zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Alaska. Daarbij noemde hij geen exacte percentages.
Trump voegde toe dat de heffingen in het begin lager zullen zijn om bedrijven de kans te geven productie naar de Verenigde Staten te verplaatsen en uit te breiden. Maar op den duur zouden de heffingen wel oplopen.
Aan zo'n model denkt Trump ook al als het gaat om heffingen op farmaceutische producten. Daar repte hij al eerder over, maar een officiële aankondiging over heffingen op die producten laat nog altijd op zich wachten.
